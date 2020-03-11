PKK'ya ağır darbe! Yerle bir edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin güney kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür' operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 8 sığınak ele geçirildi. Toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki bir sığınakta silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise eğitimli köpekler 'Engel' ve 'Çiko' ile yapılan aramalarda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi.