MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri PKK'ya ağır darbe! Yerle bir edildi
ABONE OL
11.03.2020 - 11:26 | | DHA

PKK'ya ağır darbe! Yerle bir edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 sığınak tahrip edildi, 547 kilo esrar ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Yerle bir edildi
Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe!
Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe!
Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin güney kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür' operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 8 sığınak ele geçirildi. Toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki bir sığınakta silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise eğitimli köpekler 'Engel' ve 'Çiko' ile yapılan aramalarda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi.

 

 

Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli Promosyonu 2020 bankalar! Emekli maaşına göre promosyon miktarları

Emekli Promosyonu 2020 bankalar! Emekli maaşına göre promosyon miktarları

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber