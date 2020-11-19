PKK'ya eleman kazandıran 1 kişi daha gözaltına alındı!

Terör örgütü PKK'ya 2015 yılında katılan ve ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir örgüt üyesi, geçen günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist ifadesinde, PKK'ya katılması konusunda kendisine yardım edenlerin isimlerini verdi. Harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Mardin, Adana ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 kişiyi yakaladı. Bu sabah yapılan operasyonda da 1 kişi daha gözaltına alındı.

Örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı ifade edildi.