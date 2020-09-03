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03.09.2020 - 09:51 |

PMYO sınavı 2020 ne zaman, sınav yerleri belli mi? 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınav tarihi ve sınav yeri...

2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınavına katılmak için sabırsızlanan adaylar, sınav tarihlerini öğrenmek için meraklanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin duyuru yapıldı. Peki PMYO sınavı 2020 ne zaman uygulanacak? İşte 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınav tarihleri...

PMYO sınavı 2020 ne zaman, sınav yerleri belli mi? 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınav tarihi ve sınav yeri...

2019-2020 Eğitim yılının 2. sınıflar PMYO eğitim sonu sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar hem sınav tarihlerini hem de sınav yerlerini merak ediyor. İşte PMYO eğitim sonu sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak.

PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAV YERLER BELLİ Mİ?

Sınavlar, adayların öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Küfür yüzünden başlayan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştuErzincan’da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekme tokatlı kamera kameraya yansıdı.Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.
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