PMYO sınavı 2020 ne zaman, sınav yerleri belli mi? 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınav tarihi ve sınav yeri...

2019-2020 Eğitim yılının 2. sınıflar PMYO eğitim sonu sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar hem sınav tarihlerini hem de sınav yerlerini merak ediyor. İşte PMYO eğitim sonu sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak.

PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAV YERLER BELLİ Mİ?

Sınavlar, adayların öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.