MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis alarma geçti! Lüks rezidansta silahlı kavga
ABONE OL
03.03.2020 - 23:26 | | DHA

Polis alarma geçti! Lüks rezidansta silahlı kavga

Ataşehir'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis alarma geçti! Lüks rezidansta silahlı kavga

Olay, saat 21.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Al Zambak Sokak'ta bulunan lüks rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı, polis alarma geçti. Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.

Polis alarma geçti Lüks rezidansta silahlı kavga

Rezidansta oturan bir kişi Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" dedi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

    Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Derya Can kimdir, kaç yaşında nereli? Derya Can elendi mi?

    Survivor Derya Can kimdir, kaç yaşında nereli? Derya Can elendi mi?

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber