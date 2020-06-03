Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının zanlıları, birbirlerini suçladı

Cumartesi günü 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği Muhammed Emir Cura ile yanında bulunan Ferit Aytekin ve M.A. 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Tutuklanan zanlılardan biri, tabancayla ateş açarak polis memuru Atakan Arslan'ı yaraladı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Muhammed Emir Cura, Ferit Aytekin ve M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi, dün emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Cura ve Aytekin 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, Cura ve Aytekin'in dün mahkemede yaptıkları savunma ortaya çıktı. Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde Cura ve Aytekin, birbirlerini suçladı.

Mahkemedeki savunmasında Cura, Aytekin'in kendisine iftira attığını belirterek, şunları söyledi:

"Ferit bana iftira ediyor. İşlediği suçu üzerime atıyor. Bana kurusıkı diye silahı verdi. Olay sırasında biz polisi görmedik. Ferit ile sokakta tost yemeye gittiğimiz sırada arkamızdan biri 'gel buraya' diyerek seslendi. Ferit bir gün önce kavga etmişti. Hasımları çoktu. Sonra rastgele bir el ateş ettikten sonra 'kaç' diyerek silahı da elime verdi."

Aytekin de mahkemede, Cura'yı şu sözlerle suçladı:

"Polis 'dur' deyince ben durdum. Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti. Kesinlikle polis memurunu vurmadım ve ateş etmedim. Cura yalan söylüyor" diye savunma yaptı.

Öte yandan, tetiği çeken zanlının tespiti için saldırıda kullanılan tabanca ve mermilerin kriminal incelemeye gönderildiği, parmak izi incelemesinin sürdüğü belirtildi.

VALİLİKTEN 'KÖPEKLE İŞKENCE' İDDİASINA AÇIKLAMA



Diyarbakır Valiliği'nce polis memuru Atakan Arslan'ın şehit eden kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, evinde arama yapılan Şeyhmus Yılmaz'a köpekle işkence edildiği iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Köpeğin refleksle saldırdığı belirtilen açıklamada, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması için yürütülen çalışmalar esnasında girilen bir ikametteki şahıslara köpeklerle işkence yapıldığı şeklinde iddiaların yer aldığı görülmüştür. Tutuklu M.E.C. isimli şahsın olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidilmiş, görevlilerimizle birlikte bulunan 1 operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus Yılmaz’ın operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet etmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki şahıslara operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır. İddialar ile ilgili olarak Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz’ın Bağlar Polis Merkezi Amirliği'mize avukatları ile birlikte gelerek şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturma başlatılmıştır."