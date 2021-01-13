MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis baskın yaptı! 7 kişi kaçmak için çatıdan yan binaya geçti
ABONE OL
13.01.2021 - 12:50 | | İHA

Polis baskın yaptı! 7 kişi kaçmak için çatıdan yan binaya geçti

Eskişehir’de mührün söküldüğünün belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda, kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan baskın sırasında yan binaya geçen 7 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre polis, Cumhuriye mahallesi Yıldırımer sokakta yaptığı denetimde, geçmiş tarihte mühürlenen bir iş yerinde tekrar kumar oynandığını tespit etti. Mührün söküldüğünün belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda, bina içerisinde 5 şahsın olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde başka şahısların pencereden çıkarak çatıdan karşı binadaki boş daireye girdiklerinin tespit edilmesi üzerine şahısların kaçtığı boş dairenin sahibine ulaşıldı.

Dairenin kapısı ikamet sahibinin rızası doğrultusunda açtırılarak saklanan 7 şahıs daha yakalandı. Toplamda 12 şahsın her birine ‘Sosyal Mesafeye Uymamak’ suçundan 3 bin 150 TL ve ‘Kumar oynamak’ suçundan bin 336 TL olmak üzere toplam 53 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız işyeri sahibine ‘Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak’ ve ‘Mühür sökme’ suçlarından, adli işlem yapıldı.

Ayrıca boş ikamete izinsiz olarak giren 7 şahsa ise ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan şüpheli olarak adli işlem yapıldı.

 

Antalya'da vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın ettiAntalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vücudunda unutuldu 5 yıl sonra fark edildi

Vücudunda unutuldu 5 yıl sonra fark edildi

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AÖL belirledi mi? AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2021?

AÖL belirledi mi? AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2021?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet