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13.05.2020 - 14:56 | | DHA

Polis, çocukların neşesine 'Arkadaşım Eşek' ile ortak oldu

İzmit’te, çocuklar sokaklara akın ederken, polis aracının hoparlöründen çocuklar için Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısı çalındı.

Corona virüsle mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı.

Çocuklar, ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kent içerisinde devriye görevinde bulunan bir ekip otosunun hoparlöründen ise Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısı çalındı. Araç içerisindeki bir polis memurunun alkış tutarak ekip otosuna el sallayan çocuklara eşlik etmesiyle, renkli anlar yaşandı.

İzmit'te polis, çocukların neşesine Barış Manço ile ortak olduİzmit’te, çocuklar sokaklara akın ederken, polis aracının hoparlöründen çocuklar için Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısı çalındı.
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