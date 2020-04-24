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24.04.2020 - 10:12 | | İHA

Polis havalandırma boşluğundan bakınca...

Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ilginç bir yöntemle tespit edildi. Kapıyı açmayan şahısları binanın arkasına dolaşarak havalandırma boşluğundan tespit eden polis 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazdı.

Polis havalandırma boşluğundan bakınca...

Corona virüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerinde oldu bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasa dışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İstiklal Mahallesi’nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

KAPALI GİBİ GÖSTERİP GİZLİ BÖLMEDE KUMAR OYNATILDI

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü. Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.

TOPLAM 25 BİN 200 LİRA CEZA İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti. Kıraathane faaliyetinden men edildi.

Sokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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