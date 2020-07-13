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13.07.2020 - 10:33 | | İHA

Polis kapıyı çalınca balkondan atladı! Ölümden döndü

Samsun’da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce pencereden atlayınca hastanelik oldu.

Polis kapıyı çalınca balkondan atladı! Ölümden döndü

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.’yi (34) yakalamak için kaldığı eve gitti. Polisin evin kapısını çalması üzerine paniğe kapılıp yakalanmamak için kaçmak isteyen G.K. yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan birinci katın penceresinden aşağı atladı.

Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

15 Temmuz şehidinin annesi: Vatan sağolsun!İstanbul Esenler'de, 15 Temmuz darbe girişiminde önünde durduğu tankın üzerinden geçmesi sonucu şehit olan Muhammed Ali Aksu'nun Samsun'da yaşayan annesi Ezine Aksu (82), "Yaşadığımız acı çok büyük. İki tane torunum var oğlumdan geriye kalan, onlar bana yadigar. Benim 5 oğlum daha var. Bu devlet, vatan için gerekirse onları da yine yollarım" dedi.
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