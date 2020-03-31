MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı
ABONE OL
31.03.2020 - 16:43 | | DHA

Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kol kola gezenler ile PTT kuyruklarında yakın mesafede olan vatandaşları aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.

Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

Kent merkezinde polis ekipleri koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda önlem aldı. Tüm uyarılara rağmen sokakta kol kola ve dip dibe gezen vatandaşları durduran polis salgına karşı aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. PTT ve banka şubelerinde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar ise polis eşliğinde sosyal mesafe korunması için güvenlik bandı çekilip 1,5 metre aralıklarla işlem yapılmasını sağladı.

Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

 

Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladıİzmit’te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Bakan Gül'den, cezaevi personeline teşekkür

Bakan Gül'den, cezaevi personeline teşekkür

Sıradaki Haber