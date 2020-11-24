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24.11.2020 - 03:36 | | Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) -

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

İzmir''in Gaziemir ilçesinde kullandığı cip ile park halindeki kamyona arkadan çarpan polis memuru Mehmet Çeken (46), hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

 

Kaza, saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımında meydana geldi. Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan Basri Y. yönetimindeki 35 ADU 946 plakalı kamyonda arıza meydana gelince sürücü aracı yolun sağına park etti. Kamyonu park eden Basri Y., yardım için beklediği sırada, Mehmet Çeken yönetimindeki 35 AGV 597 plakalı cip, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip demir yığınına dönerken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çeken'in olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Sarnıç Polis Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Çeken'in izinli olduğu, otomobili ile evine gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kamyon sürücüsü Basri Y. gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri kaza alanında inceleme yaptıktan sonra Mehmet Çeken'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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