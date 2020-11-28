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28.11.2020 - 04:43 | | DHA

Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler de hastanelere akın etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kazada şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Tekağaç için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.

Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

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