MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi
ABONE OL
24.05.2020 - 09:43 | | DHA

Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Corona virüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek üzere Avcılar’da görev yapan polisleri görünce durup geri giderek kaçmak isteyen sürücüye çifte ceza kesildi.

Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi A Bölge ekibi D-100 Karayolu Avcılar Köprüsü altında trafik denetimi yaparken, Avcılar yönünden gelen araçları durdurarak, sürücü ve yanında bulunanların izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Denetim noktasına gelen bağlantı yolunda polisleri uzaktan görünce durup geri gitmeye çalışan sürücüyü fark eden görevliler merdivenleri hızla tırmanarak araca ulaştı. Polisler, araç sürücüsü Kerem Güla'yı durdurarak, denetleme noktasına gitmesini istedi.

Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Sokağa çıkma izni olmadığı belirlenen Kerem Güla, denetim yapan polislere yanlışlıkla D-100 Karayolu’na girdiğini, bu nedenle geri gitmeye çalıştığını öne sürdü. Sürücüye tek yönlü bağlantı yolunda geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 388 TL trafik cezası kesilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira ceza verildi.

İstanbul bayram sabahına sessiz uyandıCorona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. Önceki gece 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da başlamıştı. Her bayram sabahı İstanbul’da dolup taşan Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinde bu sabah bayram namazı kılınmadı. Namaz saatinde camilerden tekbir sesleri yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

Bayram mesajları heyecanı artıyor! En içten, en samimi, maneviyatı yüksek Bayram mesajları burada

Bayram mesajları heyecanı artıyor! En içten, en samimi, maneviyatı yüksek Bayram mesajları burada

Sıradaki Haber