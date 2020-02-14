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14.02.2020 - 16:01 | | İHA

Polis otosuna çarpan şüpheliler kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Didim ilçesinde, dur ihtarına uymayan 3 şüpheli, polis otosuna çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Polis otosuna çarpan şüpheliler kıskıvrak yakalandı!

Didim’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre; Şüphelilerin Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkiinde olduğu ihbarının ardından harekete geçen emniyet güçleri şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Polisin kendilerini takip ettiğini fark eden şüpheliler otomobil ile kaçmaya çalıştı. Kaçan şüphelilerin güzergahı üzerinde polis ekipleri önlem alırken polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis otosuna çarptı.

Şüpheliler araçtan inerek bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda emniyet personeli kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Olayda cezaevi firarisi olan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan M.Ö. H ve S. D ile V.B emniyet güçlerinde yakalanarak göz altına alındı.

 

 

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