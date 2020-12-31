Polis 'Pizza getirdim' dedi, suçüstü yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.









Kurye gibi davranan ve kapının "Pizza getirdim" diyerek açılmasını sağlayan ekipler evde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan M.E. ve S.Ö. gözaltına alındı.