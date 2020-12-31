MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis 'Pizza getirdim' dedi, suçüstü yakaladı
ABONE OL
31.12.2020 - 01:58 | | AA

Polis 'Pizza getirdim' dedi, suçüstü yakaladı

Kırklareli'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve kurye kılığında gidip "Pizza getirdim." diyerek kapının açılmasını sağlayan polis ekibi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis 'Pizza getirdim' dedi, suçüstü yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis Pizza getirdim dedi, suçüstü yakaladı


Kurye gibi davranan ve kapının "Pizza getirdim" diyerek açılmasını sağlayan ekipler evde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan M.E. ve S.Ö. gözaltına alındı.

 

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisi darbederek kaçtılar! Operasyonla yakalandı

Polisi darbederek kaçtılar! Operasyonla yakalandı

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

SON DAKİKA HABERİ... Bakanlık duyurdu! İşte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

SON DAKİKA HABERİ... Bakanlık duyurdu! İşte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet