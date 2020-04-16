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16.04.2020 - 10:04 | | İHA

Polis sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıttı!

Adana polisi, yeni tip corona virüsün vatandaşlara bulaşmaması için sokak sokak gezip sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıtırken, vatandaşlar da polise alkışlarla destek verdi.

Polis sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıttı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yeni tip corona virüsün vatandaşlara buluşmaması için sokak sokak gezip uyarıda bulunuyor. Polis ara sokaklara bile girerek hem vatandaşlara virüsle mücadelenin önemini anlatıyor hem de tedbirsiz dışarı çıkaranları uyarıyor. Polis ayrıca durdurduğu toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kontrolü de yaptı. Polis sokakta maskesiz olanlara da maske dağıttı.

Polisin sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdiği bu çalışmasını gören çevredeki vatandaşlar da kendilerini alkışlayarak teşekkür etti. Bu arada polis ekipleri, 20 yaşındaki bir kişinin de sokağa çıktığını görüp uyararak eve gitmesini sağladı. Vatandaşlar polisin çok çalıştığını, maske bile dağıttığını, belediyenin yapması gereken görevleri bile polisin yaptığını söyledi.

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