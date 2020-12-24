Polise çarpıp kaçan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Olay, 2 Mart 2018'de, Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. FETÖ şüphelisi Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polis memurlarından S.T.'ye çarpıp, kaçtı. 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı.

İzini kaybettiren İsmail Çelik, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde, Meriç Nehri yakınlarında, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Çelik'in, üzerinden 'Arif A.N.' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve bir miktar para çıktı. Kayseri'ye getirilen İsmail Çelik., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine koyuldu. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 9 Ekim 2018 günü görülen duruşmasında, İsmail Çelik, firari olarak yakalandığı gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşılarak, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY DAVAYI BOZDU

Karar sonrası, sanık avukatları kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, sanığın etkin pişmanlıkta bulunduğunu, bu kapsamda cezasında indirim yapılması gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan Çelik’in cezası 7 yıl 6 aya düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.