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30.10.2020 - 10:21 | | AA

Polise yakalanmamak kamera sistemi kurmuşlar!

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Polise yakalanmamak kamera sistemi kurmuşlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente  satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin  desteğiyle düzenlenen ve drone da kullanılan operasyonda biri kadın 6 şüpheli  yakalandı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilo 124 gram sentetik  uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi  kurduğunu ve kapıları açılmaması için güçlendirdiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı,  adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

 

 

At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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