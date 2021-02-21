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21.02.2021 - 01:16 | | DHA

Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

Kayseri'de, devriye gezen polis ekiplerini karşısında gören Mikail Y., elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu. Fenalaşan Mikail Y., olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Cırgalan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mikail Y. kendine ait hafif ticari araç içerisinde beklediği sırada, tek şeritli yolda karşısından gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapılarak araçtan inip yaya olarak koşmaya başladı. 

Polisten kaçan şüpheli, elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu. Şüpheliyi yakalayan polis, Mikail Y.'nin ağzındaki hapları gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Uyuşturucu hapları içen Mikail Y. sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikail Y.'ye ait hafif ticari araç, polisin incelemesinin ardından çekici ile Emniyet otoparkına çekildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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