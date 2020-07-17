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17.07.2020 - 01:26 | | DHA

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, fazla kaçamadı

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Araç sürücüsü Arda K.'nın (19), ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, fazla kaçamadı

Saat 23.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 BLN 90 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kaçmaya başladı. Hekimköy Bulvarı'ndan Çatalan Caddesi'ne çıkan araç, kaçışını Çukurova ilçesi yönünde sürdürdü.

Polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine aracın kaçış güzergahlarında önlem alındı. Çatalan Batı Köprüsü'nden Adnan Menderes Bulvarı'na buradan da ara sokaklardan Turgut Özel Bulvarı'na çıkan hafif ticari araç, 25 kilometrelik kovlamacanın sonunda Ekrem Tok Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin önündeki trafik ışıklarında yakalandı. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, isminin Arda B. olduğu tespit edilen sürücünün, ehliyetsiz araç kullandığını belirledi.

Polisin dur ihtarına uymadı, fazla kaçamadı



Sürücü hakkında, ehliyetsizlik, trafikte makas atma, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak suçlarından 4 bin 277 TL para cezası uygulanırken, araç sahibine ise 2 bin 473 TL ceza kesildi. Öte yandan sürücünün kaçtığı hafif ticari araç ise Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

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