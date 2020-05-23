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23.05.2020 - 23:03 | | İHA

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar! Aracın içinde...

Kayseri'nin Talas ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar! Aracın içinde...

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri otomobili Tut kavşağında durdururken, yapılan aramalarda bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.I. (28) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. S.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin dur ihtarına uymadılar Aracın içinde...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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