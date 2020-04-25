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25.04.2020 - 05:20 | | AA

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar! İstanbul'da hareketli anlar

Başakşehir'de yaşanan hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar! İstanbul'da hareketli anlar

Edinilen bilgiye göre yaşları küçük 2 şüpheli, çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletle, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kayabaşı köyü Akar Caddesi'nde polise ateş eden şüpheliler, motosikleti bırakarak boş arazide kaçmaya devam etti.

Polisin dur ihtarına uymadılar İstanbulda hareketli anlar

Yaya olarak devam eden kovalamacada şüphelilerden biri bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildi ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli gözaltına alınarak Başakşehir Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları arazide ve motosiklet üzerinde delil çalışması yaptı.

Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin dur ihtarına uymadılar İstanbulda hareketli anlar

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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