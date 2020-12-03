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03.12.2020 - 09:20 | | DHA

Polisler bile şaşırdı! Yemedikleri ceza kalmadı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile şehir turuna çıkan ve direksiyon başında alkol alan 2 genç, polis ekiplerini bile şaşırttı. 2 gence ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ suçundan 6 bin 372 TL, 136 promil alkollü çıkan şoföre ise 'Alkollü Araç Kullanmak ve Trafik Levhalarına Uymamak' suçundan 1650 TL para cezası uygulandı.

Olay, Bursa merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’ne meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 J 9712 plakalı aracı durdurdu. Bu sırada uygulama noktasından kaçmaya çalışan araç, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Araçtaki şoför Serdar T.(30) ve arkadaş Yasin T.(26) araçtan indirildi.

Aracın içinde çok sayıda içki şişesi görülürken, şoför Serdar T., 136 promil alkollü çıktı. 2 gence ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ suçundan 6 bin 372 TL, Şoför Serdar T.’ye ise ‘Alkollü Araç Kullanmak ve Trafik Levhalarına Uymamak’ suçundan 1650 TL para cezası uygulandı. Araçları ise polis ekipleri tarafından bağlanarak emniyet otoparkına çekildi.

 

"CEZAMIZI ÇEKECEĞİZ, KABAHATİMİZİ BİLİYORUZ"

Ceza yedikten sonra kameralara konuşan gençler, ‘’Kabahatimizi biliyoruz, cezamız varsa çekeceğiz. Yapacak bir şey yok, yanımda ehliyetim de yokmuş, arka cebimde olduğumu zannediyordum. Yasaktan haberimiz yoktu, biz hafta sonu yasak olduğunu biliyorduk bu yüzden şehir turuna çıktı’’ diye konuştu.

Polisler bile şaşırdı Yemedikleri ceza kalmadı

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