Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu!

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Basmane Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, dün gece Etiler Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler Recep A. ile Abdullah E. kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alındı.

POLİSİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada yakındaki kapısı açık bir depodaki içki şişelerini gören polis ekipleri şüphelendi. Şüphe üzerine depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 2 bin 500 şişe sahte rakı ve votka ile bidonlar içeresinde toplam 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı maddeler ele geçirdi. Sahte içkilerin ele geçirildiği deponun sorumlusu Süleyman Ö. gözaltına alındı.

BÜFEDE, 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri de aynı gün, Buca'da bulunan bir büfede sahte içki satıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, üç olayla ilgili de soruşturma başlattı.