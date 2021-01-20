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20.01.2021 - 05:33 | | AA

Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

İzmir'in Çiğli ilçesinde polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü, otomobil ile dereye düştü. Egekent Mahallesi 8826 Sokak'ta Hüseyin Can A, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 COK 529 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı.

Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen aracın sürücüsü ve yanındaki Buğrahan A. (20) kazada yara almadı. Otomobilin, Hüseyin Can A'nın ağabeyine ait olduğu belirlendi.

Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

Ekiplerce aracın sahibine ceza yazılırken, Buğrahan A'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari ceza uygulandı.

Kazada hasarın oluştuğu otomobil, dereden çekici ile çıkarıldı.

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