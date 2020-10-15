Polisten kaçan alkollü sürücüye 16 bin lira ceza!

Isparta- Burdur yolunda dün gece uygulama noktasındaki polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, 32 FE 086 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet O., hızını artırıp, Burdur şehir merkezi yönüne doğru kaçmaya başladı. Milli Egemenlik Caddesi'nde 'Yunus' ekiplerinin de durdurmaya çalıştığı sürücü, kaçmaya devam etti. Hayvan pazarı kavşağında yolu kesen trafik ekiplerinin otosuna otomobille arkadan çarpan İsmet O., manevra yaparak, kaçmayı sürdürdü. Çok sayıda ekibin takibe aldığı İsmet O., Burdur- Isparta yoluna çıkıp, Isparta yönüne doğru gitmeye çalışırken, polis ekipleri de uygulama noktasında yolu TIR'larla kapattı. Kaçamayacağını anlayan İsmet O., otomobili durdurup, yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. İsmet O. ile otomobilde bulunan Salih P. (23) gözaltına alındı. Yaşanan arbedede 1 polis memuru, kolundan hafif yaralandı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İsmet O., polise epilepsi hastası olduğunu, acil nikotin alması gerektiğini söyleyerek, sigarasını ve çakmağını istedi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden sürücü İsmet O.'nun 0,89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheliler, hastanedeki kontrolden sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil ise çekiciyle otoparka alındı. Otomobilde yapılan aramada muşta bulundu.

İsmet O.'ya 'dur ikazına uymama', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'alkollü araç kullanma' ve çeşitli maddelerden 16 bin 690 TL ceza uygulanırken, ehliyetine ise 3 yıl 2 ay el koyuldu. Yaralanan polis memurunun, şüphelilerden davacı olacağı belirtildi.