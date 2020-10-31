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31.10.2020 - 12:57 | | DHA

Polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

Songül Paksoy (32), 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İddiaya göre, yakıt aldıktan sonra ücret ödemek istemeyen Paksoy ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Polise haber veren akaryakıt istasyonu çalışanları, Paksoy'un aracının anahtarını alarak ekipleri beklemeye başladı. Paksoy bu sırada, otomobilini yedek anahtarla çalıştırıp istasyondan kaçtı.

Ekiplerin peşine düştüğü Paksoy, polislere izini kaybettirdi.

Polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

Otomobili atık su kanalına devrildi

Bir süre sonra tarım işçileri, Dörtağaç Mahallesi'nde bir otomobilin DSİ'ye ait atık su kanalına devrildiği ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kanaldaki aracın Songül Paksoy'un kullandığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi.

Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Paksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

Adana Demirspor'dan başsağlığı mesajı

Hayatını kaybeden Paksoy'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un altyapı antrenörlerinden olduğu öğrenildi.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medyadan yayımlanan mesajında, "Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun hocam. Seni hiç unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydettiDiyarbakır’ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti. Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.
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