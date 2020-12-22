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22.12.2020 - 05:18 | | İsmail Hakkı SEYMEN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Bursa’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Kamuran Mehmetoğlu (34), 500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarpınca yakalandı. Para cezasından korktuğu için kaçtığını öne süren Mehmetoğlu gözyaşı dökerken, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise "Sen korkudan anlar mısın?” dedi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Mehmetoğlu’na 6 bin TL para cezası kesildi.

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

 

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü. Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, "Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise "Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

6 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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