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27.02.2020 - 03:56 | | AA

Polisten kaçmaya çalıştı, ortalığı birbirine kattı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan alkollü sürücü, 8 kilometrelik kovalamacanın ardından biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Polisten kaçmaya çalıştı, ortalığı birbirine kattı

Merkez Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, 01 SU 755 plakalı otomobildeki sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına rağmen bulvar boyunca kaçmaya devam eden sürücü, daha sonra Çatalan Caddesi'nden Kozan Caddesi'ne doğru ilerledi. Durumun telsiz anonsları ile bildirilmesi üzerine ekipler ana güzergah ve kavşaklarda önlem aldı.

Ardından Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, 8 kilometre süren kovalamacada önce peşindeki polis aracına ardından da park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

Gözaltına alınan alkollü sürücü İbrahim S, polislere "Ne olur kusura bakmayın" diyerek, özür diledi.

Olay yerine sevk edilen Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı test sonucu, İbrahim S'nin 2,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü işlemlerin tamamlanması için Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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