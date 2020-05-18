MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polisten şok baskın! Kumar oynayan 15 kişiye ceza
ABONE OL
18.05.2020 - 16:21 | | DHA

Polisten şok baskın! Kumar oynayan 15 kişiye ceza

Kütahya’da polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

Polisten şok baskın! Kumar oynayan 15 kişiye ceza

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi’nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 03.00’te bir apartmanın üçüncü katına savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Ayrıca cadde üstündeki bir kişinin park halindeki otomobilde telsizle gözcülük yaptığı tespit edildi. Borsa olarak tabir edilen kumarın oynandığı masalarda yaklaşık 25 bin lira ele geçirildi. Para, zar ve pullar ile haberleşme için kullandıkları telsizlere el koyan polis ekipleri şüpheliler hakkında kumar oynamak suçundan adli soruşturma başlatırken, corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.

Şüpheliler arasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Polis, operasyonda ele geçirilen paralarla 'Evde kal' yazısı oluşturdu.

 

 

 

Dünya corona virüsün pençesindeDünya genelinde corona virüsle mücadele sürüyor. toplam vaka sayısında ilk sırada yer alan ABD’yi, rekor artışla Rusya izliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ordu’da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Ordu’da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...
Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Sıradaki Haber