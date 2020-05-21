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21.05.2020 - 10:54 | | DHA

Polisten yaşlı çifte: Duanız yeter

Antalya'da, corona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çiftin meyve ve sebze ihtiyacını polis karşıladı. Çiftin verdiği parayı almayan polis, "Duanız yeter" dedi.

Polisten yaşlı çifte: Duanız yeter

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Recai Turhan, 155'i arayıp, çilek, karpuz, marul gibi ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bölgede bulunan Vefa Destek Grubu'nun başka bir görevde olması nedeniyle devreye, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri girdi.

Polis ekipleri, gerekli malzemeleri temin ederek çiftin evine götürdü. İhtiyaçları polis tarafından karşılanan Recai Turhan, ekiplere teşekkür ederek, parasını vermek istedi. Çiftin verdiği parayı almayan polisler, kendileri için dua etmelerini istedi. Polisin bu jesti karşısında duygulanan çift, duaların hep onlarla olduğunu söyledi.

 

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