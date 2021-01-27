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27.01.2021 - 23:21 | | DHA

Polonezköy'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Polenezköy'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok hayvanın öldüğü olduğu söylenirken yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde bulunan tabiat parkındaki ahırda çıktı. İddiaya göre, içinde küçükbaş ve kümes hayvanlarının bulunduğu kişiye ait ahırda sobadan yangın çıktı.

Polonezköyde korkutan yangın Ekipler oraya koştu



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Birçok hayvanın öldüğü öğrenilirken yangında yaralanan hayvanlar görüntülendi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Çalışma sırasında yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.  Orada bulunan bir kişi, İki kız kardeşin 150 tane keçisi, 20 tane koyunu 100 tane tavuğu vardı. İçeride ne kadarı yandığı şu an belli değil. 20-30 hayvan dışarıda var. İçeride ne olduğu belli değil. Yangın sobadan çıkmış. İtfaiye müdahale etti." dedi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Polonezköy'de ahırda yangın çıktıİstanbul Polenezköy'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok hayvanın öldüğü olduğu söylenirken yangın ekipler tarafından söndürüldü.
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