POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları

Polis adayları haftalardır POMEM yeni başvuruları için bekliyor. Adaylar Polis Akademisi'nin resmi sitesini sık sık kontrol ederken '27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?' diye soruyor.



27. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sene 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurular için bu sene de yakın bir tarihte açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.



Ancak şimdilik EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi internet sitelerinde de konuya ilişkin bir ilan yer almıyor.