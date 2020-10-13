13.10.2020 - 16:05 |
POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları
26. dönem POMEM sonrası 27. dönem POMEM başvuruları için polis adayları gün sayıyor. Adayalr günlük olrak Polis Akademisi'nin resmi sitesini ziyaret edip bir bilgi almaya çalışıyor. Şu sıralar sıklıkla sorulan soru '27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?' şeklinde...
Polis adayları haftalardır POMEM yeni başvuruları için bekliyor. Adaylar Polis Akademisi'nin resmi sitesini sık sık kontrol ederken '27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?' diye soruyor.
27. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz sene 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurular için bu sene de yakın bir tarihte açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.
Ancak şimdilik EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi internet sitelerinde de konuya ilişkin bir ilan yer almıyor.
Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.