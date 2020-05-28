MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pompalı dehşeti! Araç içinden ateş edip kaçtılar
ABONE OL
28.05.2020 - 06:47 | | AA

Pompalı dehşeti! Araç içinden ateş edip kaçtılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Pompalı dehşeti! Araç içinden ateş edip kaçtılar

İddiaya göre, Reis Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde Özcan Öner'e (37) S.P. araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesine isabet eden saçmalardan dolayı ağır yaralanan Öner, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor
Marmaris'te gece yarısı korkutan yangın! Apartman boşaltıldı

Marmaris'te gece yarısı korkutan yangın! Apartman boşaltıldı

Sıradaki Haber