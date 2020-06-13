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13.06.2020 - 13:48 | | DHA

Pompalıyla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Bursa’da pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Pompalıyla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nde cadde üzerinde otomobilden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 16 Z 7100 plakalı otomobili takibe aldı. Sokak aralarına giren otomobili durdurmak için kontrol noktaları oluşturdu.

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil Suyolu Caddesi'nde polis tarafından durduruldu.

Otomobil sürücüsü Ali B. (35) ile yanındaki Yaşar Y. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelilerin havaya ateş açtıkları pompalı tüfek de otomobilde bulundu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

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Pompalıyla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Pompalıyla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanma anı kamerada

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