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02.02.2021 - 09:17 | | DHA

Portakal bahçesinde 2 bin 700 yıllık tarih

Mersin'de tek parça kaya kütlesi oyularak oluşturulan şimdilerde portakal ağaçları arasında kalan 2 bin 700 yıllık anıt, görkemini koruyor. 9 metre yüksekliğindeki anıtın, milattan önce 7'nci yüzyılda Yunanları yenen Asur Kralı Sanherip’in zafer anıtı olduğu üzerinde duruluyor.

Portakal bahçesinde 2 bin 700 yıllık tarih
9 metre yüksekliğinde! Gören şaşkına dönüyor
9 metre yüksekliğinde! Gören şaşkına dönüyor
9 metre yüksekliğinde! Gören şaşkına dönüyor
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Mersin kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki merkez Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş (Bekirde) Mahallesi'nde portakal ağaçlarının arasında yükselen dikilitaş, görkemini koruyor. Kaya kütlesinden oyulan tek parça taşın, milattan önce 7'nci yüzyılda Yunanları yenen Asur Kralı Sanherip’in zafer anıtı olduğu değerlendiriliyor. Halk arasındaki bir rivayete göre ise antik dönemde Tarsuslu bir ailenin kızı, Silifkeli bir ailenin oğluyla evlenmiş. Ancak bir süre sonra gelinin ağabeyi ölmüş, haberi vermek üzere Tarsus'a doğru yola çıkan baba bu noktada dünürüyle karşılaşmış ve karşılaştığı noktaya dikilitaşı dikiyor. Eserlerinde anıt hakkında bilgiler veren antik dönemin ünlü yazarlarından Strabon, anıtın üzerinde bir kitabe olduğundan bahsediyor. Ancak yıllar içinde anıt üzerindeki kitabe kaybolmuş durumda.

'KAYA KÜTLESİ OYULARAK ANIT ŞEKLİ VERİLMİŞ'

Anıtı inceleyen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, "Bu dikilitaş başka yerden getirildiği gibi bir izlenim oluşturuyor ancak böyle bir durum söz konusu değil. Bu anıt mevcut bir ana kaya kütlesinin yontularak bu forma sokularak elde edilmiş. Anıtın tarihi ile ilgili elimizde net bir arkeolojik veri yok. Hangi kültürle bağlantılı olduğu da bilinmiyor. Anıtın antik yazarlar tarafından aktarılan bir öyküsü var. Yazarlar bize bu bölgede bir Anchiale kentinden söz ederler ve kentin içerisinde de Anakyndaraxes oğlu Sardanapalus'un parmakları şıklatır vaziyette bir heykelinin bulunduğundan söz ederler. Asurlulardan kalma bir anıtla karşı karşıya kaldığımız tahmin edilebilir" dedi.

TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da, "Pompeipolis'ten başlayarak Tarsus'a uzanan bir Roma Yolu var. Bu yolun üzerinde de antik kentler ve bulgular var. Bunlardan bir tanesi de bu bölge. Hikayeye göre, Asur Kralı Sanherip Yunanlıları burada yeniyor ve bir zafer anıtı dikiyor. Bu bölgede kaya mezarlar ve antik kentler de var ama çoğu özel mülk. Buraya sahip çıkmak için kültür müdürlüğü ile görüştük.  Buraların turizme kazandırılması için çalışmalar yapacağız" dedi.

Bilim insanlarının dikilitaşla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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