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25.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Portakal hâkim karşısına çıktı

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından “Tekalif-i Milliye”yi hatırlatarak yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hâkim karşısına çıktı.

Portakal hâkim karşısına çıktı
ELİF ALTIN İstanbul

Portakal, savunmasında, “Cumhurbaşkanı’nın söylemiş olduğu bir söz üzerine Tekalif-i Milliye kararları ardından maddeleri sayması üzerine gazeteci olmasına gerek yok, bir insanın sorgulaması gereken soru takıldı aklıma. ‘Acaba’ dedim, ‘Cumhurbaşkanı insanlardan bir şeyler mi isteyecek?’ Bu, normal bir vatandaşın da sorabileceği basit bir soru” dedi.

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