Portakal hâkim karşısına çıktı

Portakal, savunmasında, “Cumhurbaşkanı’nın söylemiş olduğu bir söz üzerine Tekalif-i Milliye kararları ardından maddeleri sayması üzerine gazeteci olmasına gerek yok, bir insanın sorgulaması gereken soru takıldı aklıma. ‘Acaba’ dedim, ‘Cumhurbaşkanı insanlardan bir şeyler mi isteyecek?’ Bu, normal bir vatandaşın da sorabileceği basit bir soru” dedi.