25.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Portakal hâkim karşısına çıktı
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından “Tekalif-i Milliye”yi hatırlatarak yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hâkim karşısına çıktı.
ELİF ALTIN İstanbul
Portakal, savunmasında, “Cumhurbaşkanı’nın söylemiş olduğu bir söz üzerine Tekalif-i Milliye kararları ardından maddeleri sayması üzerine gazeteci olmasına gerek yok, bir insanın sorgulaması gereken soru takıldı aklıma. ‘Acaba’ dedim, ‘Cumhurbaşkanı insanlardan bir şeyler mi isteyecek?’ Bu, normal bir vatandaşın da sorabileceği basit bir soru” dedi.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.