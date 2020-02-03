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03.02.2020 - 18:40 |

Posta kutusuna bırakmışlar! Japonya'dan duygulandıran hareket

Japonya'da öğrenciler, Elazığ depremi sonrasında, kendi aralarında topladıkları 100 bin yen (yaklaşık 1000 dolar) yardımı, içerisinde bir mektupla Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin posta kutusuna bıraktı.

Posta kutusuna bırakmışlar! Japonya'dan duygulandıran hareket

Edinilen bilgiye göre Japon öğrenciler, Elazığ depreminin ardından, aralarında topladıkları para yardımını bir mektupla Türk Büyükelçiliği'ne götürdü.

Öğrencilerin posta kutusuna bıraktığı mektupla gelen 100 bin yen nakdi yardımı alan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.

Bakan Yardımcısı Kıran, konuyla ilgili Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Japon öğrencilerin duyarlılığının izah edilemeyecek seviyede olduğunu belirtti.

Kıran, "Bu duygu birlikteliğini hiçbir kavram veya teori izah edemez. İhtiyacımız olmadığını ifade etmemize rağmen, Japonya’da öğrenciler kendi aralarında Elazığ depremi için yardım toplayıp Tokyo Büyükelçiliğimizin posta kutusuna bırakmış. Teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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