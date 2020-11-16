Postane kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri, PTT saat kaçta açılıyor?

Milyonlarca vatandaşın gün içinde tamamlaması gereken işlemleri bulunuyor. Bu işlemlerden bazıları PTT şubelerinden gerçekleşiyor. PTT çalışma saatleri bundan dolayı öğrenilmek isteniyor. Hafta içi her gün çalışan, Cumartesi günleri ise bazı bölgelerde açık olan PTT şubeleri Pazar günleri kapalı oluyor. Peki hafta içi ve Cumartesi günleri PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2020 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ - PTT KAÇA KADAR AÇIK? POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.00’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT'ler üzerinden :

Posta Hizmetleri

Tebligat

Telgraf

Kayıtlı Elektronik Posta

Diğer Posta İşlemleri

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

Pul ve Filateli

Havale İşlemleri

Hesap İşlemleri

Pttkart & Pttmatik

Bankacılık İşlemleri

Tahsilat İşlemleri

Ödeme İşlemleri

HGS



Sigortacılık İşlemleri

Diğer Ticari İşlemler



Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri

Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri

Ambalaj Malzemeleri

işlemleri gerçekleşiyor. Peki bu işlemleri tamamlamak için PTT şubelerine saat kaçta gidilmesi gerekir? 2020 PTT çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Postane kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?