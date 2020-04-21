Potansiyometre, dÄ±ÅŸarÄ±dan fiziksel mÃ¼dahaleler sayesinde deÄŸeri deÄŸiÅŸtirilebilen Ã§eÅŸitli direnÃ§lerdir. Potansiyometrelerin daha gÃ¼Ã§lÃ¼leri ile daha yÃ¼ksek akÄ±m deÄŸerlerine sahip devrelerde kullanÄ±lanlarÄ±na da, reosta denir.Â

Potansiyometrenin Temel Ã–zellikleriÂ

Potansiyometrenin, Ã¼Ã§ terminali vardÄ±r. En dÄ±ÅŸtaki terminal, potansiyometre iÃ§erisindeki direnÃ§ elemanÄ±nÄ±n uÃ§ noktalarÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. Ortadaki terminal ise iÃ§erideki hareketli olan kontaÄŸÄ± ifade eder. BirÃ§ok potansiyometrede, ortada dÃ¶nen bir Ã§eÅŸit dÃ¼zenek vardÄ±r. BazÄ±larÄ±nda ise kayan bir kÄ±zak ÅŸeklinde hareketli bir dÃ¼zenek bulunmaktadÄ±r.Â

Potansiyometrelerin dÄ±ÅŸtaki terminallerine, DC gerilim uygulanmaktadÄ±r. Ortadaki uÃ§ ile negatif uÃ§tan ise Ã§Ä±kÄ±ÅŸ alÄ±nmaktadÄ±r.Â

Potansiyometrenin Fiziksel Ä°ÅŸleyiÅŸi ve BazÄ± Fiziksel HesaplamalarÂ

ÃœÃ§ baÄŸlantÄ± terminali sÄ±rayla; A, B, C diye adlandÄ±rÄ±lÄ±rsa, Ã§oÄŸunlukla;Â

Â - A-C potansiyometrenin toplam direnci olur.Â

Â - B uÃ§larÄ±, gezer sÃ¼rgÃ¼nÃ¼n baÄŸlÄ± olduÄŸu uÃ§lar olur.Â

Â - A-B ile B-C direnÃ§ deÄŸerleri ise, B sÃ¼rgÃ¼sÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu konumlara gÃ¶re deÄŸer almaktadÄ±r.Â

Â - A-B ile B-C direnÃ§ deÄŸerlerinin toplamÄ± da, daima A-C direncine eÅŸit olur.Â

Â - SonuÃ§ olarak; A-C arasÄ± direnÃ§ sabit olur. A-B ile C-B arasÄ± direnÃ§ler ise tercihen ayarlanabilmektedir. RAC = RAB + RCB sembolÃ¼, bu alanda Ã§ok kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

KullanÄ±m AmaÃ§larÄ±na GÃ¶re Potansiyometre BaÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n YapÄ±lmasÄ±Â

KullanÄ±m amaÃ§larÄ±na gÃ¶re potansiyometre baÄŸlantÄ±sÄ± ise, iki farklÄ± yÃ¶ntemle yapÄ±lmaktadÄ±r.Â

Â - Orta ayak kontrol edilecek noktaya ve de yan ayaklar iki ayrÄ± noktaya baÄŸlanmaktadÄ±r. BÃ¶ylece, iki ayrÄ± noktanÄ±n elektrik seviyeleri kontrol edilebilir.Â

Â - Bir de, iki ayrÄ± noktanÄ±n gerilim seviyelerini deÄŸiÅŸtirmeyi saÄŸlayan baÄŸlantÄ± yÃ¶ntemi vardÄ±r. Yan ayaklardan birisi ile orta ayak birleÅŸtirilerek, iki ayaklÄ± ayarlanabilir tÃ¼rde bir direnÃ§ elde edilir. Bu durumda, seri baÄŸlÄ± sabit deÄŸerli olan bir direnÃ§ kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Aksi durumlarda, potansiyometre direnci 0 ohmâ€™a Ã§ekildiÄŸi zamanlarda; baÄŸlÄ± olduÄŸu noktadan Ã§ok aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek akÄ±m geÃ§ebilir.Â

Patansiyometrenin KullanÄ±mÄ± ve Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â

Â Potansiyometreler, Ã§oÄŸunlukla;

Â - LambalarÄ±n parlaklÄ±k ayarÄ±nda,

Â - Dimmer devrelerinde,

Â - Elektrikli ocaklarda,

Â - Ses devrelerindeki volum kontrolÃ¼nde,

Â - Bass kontrolÃ¼nde,

Â - SensÃ¶rlÃ¼ devrelerin hassasiyet ayarÄ±nda,

Â - GÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± devrelerinin gerilim-akÄ±m ayarlamasÄ± uygulamalarÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

Elektrik devrelerinde, potansiyometre ile triyak Ã¼zerinden lambalarÄ±n veya Ä±sÄ±tÄ±cÄ±nÄ±n kontrolÃ¼; kolaylÄ±kla yapÄ±lÄ±r. Bu devreler, sadece reosta ile de yapÄ±labilir ve dÃ¼zenlenebilir. Fakat bu durumda gÃ¼Ã§ kayÄ±plarÄ±; Ã§ok daha yÃ¼ksek derecelerde olacaktÄ±r.