Prof. Altıntaş, Belçika’yı anlattı: Ölümlerin yarısı maden bölgesinde

Altıntaş “Nüfusun en kalabalık olduğu bölge Flaman Bölgesi. En yoğun vakalar bu bölgede tespit edildi. Belçika’da herkese test yapılmıyor, sadece hastaneye yatırılmış olan hastalara yapılıyor. Bakım evleri de sonradan koronavirüs taramalarına dahil edildi. Ülkede, ailenizle parklarda yürüyüş yapabilir ya da en fazla iki kişilik gruplar halinde dolaşabilirsiniz. Tek şart bulunduğunuz şehri terk etmemeniz. Şehirlerarası seyahatlere sınırlama getirildi” dedi.

Maden bölgesi

Şu ana kadar ülkede toplamda 40’a yakın Türk hastanın vefat ettiğini kaydeden Altıntaş “Ölümlerin yarıya yakını Limburg bölgesi olarak bilinen eski maden ocaklarının olduğu bölge ve vefat eden kişiler eskiden buralarda çalışmış olan kişiler. Yani ölümlerde madenlerde çalışmanın yaratmış olduğu kronik akciğer hastalığının etkisi var” dedi.

Altıntaş, şunları söyledi: “Belçika’da toplumun yüzde 80-85’i koronavirüs ile enfekte olacağı düşünülüyor. Hastalığı geçirip iyileşenler incelendiğinde sadece yüzde 5-10’u arasında bağışıklık geliştiği saptandı. Korkulan konu önlemler hafiflerse 2. pik dalgası ve özellikle de eylül ekim aylarında. Bunun için normale dönme sürecinde nasıl düzenlemeler yapabiliriz tartışılıyor.”