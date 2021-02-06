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06.02.2021 - 02:09 |

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut kaç yaşında?

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut atandı. Peki Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir, kaç yaşında?

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut kaç yaşında?

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Karabulut'un hayatı ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir, kaç yaşında?

PROF. DR. ABDULHALİK KARABULUT KİMDİR?

1968 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini, 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını 1992, doktora eğitimini de 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında tamamladı. 1990’da Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1997’de yardımcı doçent, 2000’de doçent oldu. 23.01.2006 tarihinde ise Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör oldu.

2008–2010 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Vekâleten) ve (ÜAK) Üyeliği yaptı. 04.10.2016-21.01.2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. 2016-2017 yıllarında Tübitak 4006 Bilim Fuarları Erzurum İl Temsilciliği yaptı.

 

    Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı İstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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