Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay özgeçmiş

Prof Dr. Ahmet Kızılay kimdir? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın özgeçmiş...

PROF. DR. AHMET KIZILAY KİMDİR?

1966 Malatya Hekimhan Doğumlu.

289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi vermiştir.

1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.

1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Nüket Kızılay ile evli 2 çocuk babasıdır.