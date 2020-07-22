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22.07.2020 - 12:13 |

Prof. Dr. Ahmet Yaramış kimdir, kaç yaşında? Ahmet Yaramış nereli?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın yaşamı gündemde araştırılıyor. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış görevinden istifa etti. İşte Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın biyografisi...

Prof. Dr. Ahmet Yaramış kimdir, kaç yaşında? Ahmet Yaramış nereli?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa ettiği son dakika haberi olarak geldi. İstifa haberinden sonra Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın yaşamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Prof. Dr. Ahmet Yaramış kimdir, kaç yaşında?

 PROF. DR. AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

    İstanbul'a taşınmadığı için annesini öldürmüş!Antalya'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.
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