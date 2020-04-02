Son dakika haber: Prof. Dr. Ali Gür açıkladı! Corona virüs tedavisinde 7 dakika sırrı

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisiyle mücadele için ilk olarak Konvelasan İmmun Plazma tedavisinin Türkiye’de uygulanmasını gündeme getiren ve bu konuda süratli bir çalışma başlatan Gaziantep Üniversitesi, söz konusu yöntemin sırrını kamuoyuyla paylaştı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, gündeme getirdikleri tedavi yönteminin ana ilkesinin, iyileşen Covid-19 hastalarından alınan plazmanın 7 dakikada B2 vitaminiyle ve ultraviyole ışınları ile patojenlerden arındırılıp hastaya nakletmek olduğunu söyledi.

Covid-19 pandemisiyle mücadelede Türkiye’de ilk olarak Gaziantep Üniversitesi tarafından gündeme getirilen Konvalesan İmmun Plazma Tedavisi’nin yetkilendirilmiş birimlerde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından onay verildiğini ve uygulama esaslarının yayınlandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bu yöntemin dünyanın bazı ülkelerinde uygulanmasına karşın ülkemizde uygulanmadığını vurgulayarak, “Şunu söylemeliyiz ki bizim tercih ettiğimiz cihazın halihazırda kullanılanlardan en büyük farkı herhangi toksit etkisi olmayan B2 vitaminiyle plazmayı işleme alıyor olması ve 7 dakika gibi kısa bir sürede tüm patojen arındırma işlemini tamamlaması” dedi.

“B2 VİTAMİNİ VE ULTRAVİYOLE IŞINLARI KULLANILACAK”

Bu amaçla kendisinin başkanlığında Rektör Danışmanı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa’nın koordinasyonunda Prof. Dr. Mustafa Namıduru (Enfeksiyon HastalıklarI), Prof. Dr. Tekin Karslıgil (Mikrobiyoloji), Prof. Dr. Vahap Okan (Hematoloji) ve Prof. Dr. Sinan Akbayram’dan (Pediatrik Hematoloji) oluşan Bilimsel Kurul’un yoğun bir çalışma sürecine girdiğini kaydeden Rektör Prof Dr. Ali Gür, “Yaptığımız araştırmalar, dünyada özellikle Çin’de yapılan tedavilere ilişkin rehberler, haberler, yayınlar ve pandemi ile mücadelede geçmişe ait bilimsel veriler bizi iyileşmiş hastalardan elde edilen Konvalesan Plazma tedavisine götürdü. Konvalesan Plazma hem kritik hastaların tedavisinde hem de sağlık çalışanları gibi yüksek risk grubunda olanlarda koruyucu olarak kullanılabilmekteydi. Ülkemizde daha önce hiç kullanılmamış olan teknolojiyle Konvalesan Plazma tedavisini vermek için kolları sıvadık. Bu teknoloji Patojen Arındırma Teknolojisi idi. Bu işlemi dünyada yapabilen sistemleri araştırdık. Araştırmalarımız bize en hızlı ve en güvenilir olanın B2 vitaminiyle alınan plazmayı işlemden geçiren ve sonrasında ultraviyole ışınları ile ışınlayan sistem olduğunu gösterdi. Az sayıda olan diğer patojenden arındırma teknolojisinin ise neden tercih edilmediği sorusunun yanıtı detaylı kıyaslama yapan yayınlarla Gaziantep Üniversitesinin bu tedavi için oluşturacağı web sitesinde sizlerle paylaştık. Şunu söylemeliyiz ki bizim tercihimizin diğerlerinden en büyük farkı herhangi toksit etkisi olmayan bir madde ile plazmanın işlem görüyor olması ve 7 dakika gibi kısa bir sürede tüm patojen arındırma işleminin sonlanıyor olmasıydı. Türkiye’de ilk kez üniversitemizce kurulacak patojenlerinden arındırılma sistemi en geç Nisan ayının sonunda güvenilir ve hızlı Konvalesan plazma tedavilerine imkan sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLECEK”

Bu tedavinin gündeme alınmasına öncülük eden Gaziantep Üniversitesinin güçlü bir ekiple hastaların mortalitesini (ölüm oranı) azaltmayı ve Covid-19 pandemisini en az zararla atlatmayı hedeflediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, söz konusu sistemin bundan sonraki süreçte bazı hastalıklarla mücadele ve tedavide de kullanılabileceğini ifade etti. Gür, “Ayrıca, Patojen Arındırma Konseptinin sadece plazma tedavisinde değil, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kan ürünlerinin transfüzyonunda gündemde olmasını önemseyerek bu teknolojik sistemi kurguluyoruz. Örneğin en çok böbrek nakli yapan hastanelerden biri olarak şunu soruyoruz, ‘organ nakli sonrası yapılan kan ürünlerinin transfüzyonunda neden patojen arındırma ve lökosit inaktivasyon işlemi yapılmıyor’. Sağlık kamuoyunun bunu tartışması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitemiz önümüzdeki süreçte pandemi sonrası yatırım yaptığı bu teknolojilerin kullanımı, üretimi ve farkındalığının artırılması için güçlü kadrosu ile atılımlarına ve öncülüğüne devam edecektir” şeklinde konuştu.

WEB SİTESİ KURULUYOR

Çalışmaların sürekli paylaşılacağı bir web sitesinin de kurulma çalışmalarında son noktaya gelindiğini açıklayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Yakın zamanda kurulacak web sitemizden tedavi teknolojisinin detaylarını, mevcut bilimsel verilerle paylaşmamızın yanı sıra iyileşmiş gönüllü kan vericilerinin başvurularını toplayacağız. Yeni bir ilaç geliştirmiyoruz. Bu aşamada bizim yaptığımız dünyanın hizmetinde olan önemli teknolojileri akıllıca ve zamanında bir araya getirmek ve ülkemizin hizmetine sunmaktır. Sistemimiz ülkemizindir. Tüm ekibimiz ve kaynaklarımızla Covid-19 pandemisi ile savaşta devletimiz ve milletimizin yanındayız. Tüm bilimsel iş birliği ve tedavi talepleri için kaynaklarımızın elverdiği ölçüde destek sağlayacağız. Türkiye’nin her köşesindeki bilim adamlarımızla birlikte her detayı paylaşmaktan gurur ve memnuniyet duyacağımızı ayrıca belirtmek isteriz. Son olarak şunu söylemek isterim ki plazma tedavisine evet, ancak yan etkisi olmayan ve akut yöntem ile patojenlerden arındırmak şartıyla” diye konuştu.