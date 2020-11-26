Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eryılmaz, yarın 14.00'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

Prof. Dr. Eryılmaz'ın arkadaşlarından yazar Mekki Yassıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta İmam Hatip Okulunda 7 sene sınıf ve sıra arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, Eryılmaz'ın hem akademik alanda hem de bürokrat olarak çok önemli işlere imza attığını söyledi.

Yassıkaya, Eryılmaz'ın Sakarya Üniversitesinde görev yaptığı dönemde, 1999 Marmara Depremi'nde önemli faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1994 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda Cumhurbaşkanımıza danışmanlık yaptı. Büyükşehir projesi onun projesiydi, onu gerçekleştirdi. Çok temiz bürokrattı. Asla hiçbir yanlışlığa sapmadı, çok faydalı işler yaptı. Danışmanlık görevinden sonra Medeniyet Üniversitesinde görev yapıyordu. Bundan 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Tedavi ediliyordu. Sık görüşürdük, bizlere hep hocalık yapıyordu. Bildiklerini bizimle paylaşan bir kardeşimizdi. Isparta İmam Hatip Okulu mezunları olarak bizler çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin."

"O sessiz bir gemi gibiydi, görünmeyen bir adamdı"

Avukat Muhammed Emin Özkan ise Eryılmaz'la 50 yıllık arkadaşlıklarının olduğuna dikkati çekerek, "Çok çalışkan ve zeki bir arkadaşımızdı. Yerel yönetimleri en büyük kriz anlarında nasıl yönlendirdiği, nasıl katkıda bulunduğunu biliyoruz. O sessiz bir gemi gibiydi, görünmeyen bir adamdı. Yani birçok faaliyetin altında imzası vardı ama onun tevazusuydu öne çıkan. Uzaktan bakınca profesör demezdiniz. Ben demezdi, fikirlerini söylerdi. Bunu yönü beni çok etkilemiştir." şeklinde konuştu.

Özkan, Eryılmaz'ın kendini ilme ve milletine adamış bir şahsiyet olduğuna işaret ederek, "Adını insanlar arasında dolaştırmayan, yalakalığın pençesine kendisini kaptırmamış, şahsiyet sahibi, büsbütün ve düpdüzgün bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz kimdir?

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, 1950'de Uşak'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1978'te mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Eryılmaz, İngiltere Reading Üniversitesinde bürokrasi, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri alanında araştırmalarda bulundu.

Doçentlik unvanını "Yönetim Bilimleri", profesörlüğünü de "Kamu Yönetimi" alanında alan Eryılmaz, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesinde görev yaptı.

Son olarak Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Eryılmaz, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi akademik ve idari görevlerin yanında, 2003-2006 yıllarında Başbakanlık'ta faaliyet gösteren "Kamu Yönetimi Reformu" alanındaki çalışmaları yürüten ekipte yer aldı.

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'ın çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra "Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi", "Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme", "Kamu Yönetimi", "Osmanlı'da Birlikte Yaşama Politikası" isimli kitapları bulunuyor.