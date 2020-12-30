Prof. Dr. Bulut: Gönül rahatlığıyla olacağım

Aşı karşıtlarının vatandaşların endişelerini körükleyecek bilim dışı saçmalıkları ortaya attıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, “Bağımsız bilimsel kuruluşlarca onaylanan aşılar güvenilirdir. Güvenilir olduğu bilimsel kanıtlarla ortaya konmuş, belgelendirmesi eksiksiz olan ve etik denetimlerle ruhsatlandırılan aşıyı gönül rahatlığı ile olacağım” diyor.



Düşük yan etki



Prof. Dr. Bulut, aşı çalışmalarından elde edilen son sonuçları şöyle özetledi:



“Sinovac aşısının Faz 1 çalışmalarına 18-59 yaş aralığında 144 gönüllü katıldı.

Faz 2 çalışmalarına 600 gönüllü katılırken, 14 ve 28. günlerde uygulama yapıldı.

Faz 3’e geçildiğinde yaş aralığı genişletilerek Brezilya ve Çin’de 18 yaş üzeri 178 bin 940 gönüllüde 247 bin 113 doz uygulandı.

28 bin 959 yan etki bildirildi. Yan etkiler ise yüzde 5.1 enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 2.9 yorgunluk olarak kayıtlara geçti.



BioNTech-Pfizer, aşısının Faz 3 çalışmaları 43 bin 538 gönüllüde denendi. Yan etki olarak en sık yüzde 3.7 ile halsizlik gözlenirken, eksi 70 derecede 6 ay dayanıklı olan ürün, kuru buz içerisinde 15 gün ve buzdolabında 4, 5 gün kadar etkisini koruduğu anlaşıldı.



Moderna aşısının Faz 3 sonuçlarında ise baş ağrısı yüzde 4.5, halsizlik yüzde 9.7, kas ağrısı yüzde 8.9, eklem ağrısı yüzde 5.2 olarak rapor edildi. Oxford Aşısı hafif yan etkilerinin baş ağrısı ve halsizlik olduğu raporlandı.”

'En ucuz sağlık yatırımıdır'

Aşı karşıtlığının kapitalizme karşı duruş gibi sergilediğini ancak bu karşıtlığın aslında kapitalizme hizmet ettiğini söyleyen Prof.Dr. Vedat Bulut, şunları dedi:



“Kovid-19 hastanın tedavisi, işgücü kaybı ve diğer sorunların neden olduğu ekonomik kayıp çok fazla. Koruyucu hekimlik uygulaması olan aşı, en ucuz sağlık yatırımı. Kovid-19 hastalığında aşı olunmaması halinde dünya ekonomisinden ilaç-tedavi yatırımcılarına servet transferi gerçekleşmiş olacak. Aşı karşıtları bu durumda küresel bir takım şirketlere örtülü destek sağlamış olmuyor mu? Ayrıca umut tacirliği yapan tıpta şarlatan olarak adlandırılan ve bu yolla halktan para kazananlar da var.”