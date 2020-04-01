Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli?

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden isimler arasında yer alan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi oğlu tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm haberinin ardından araştırmalarına başlayan vatandaşlar Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşı ile ilgili bilgi internette yer almıyor.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.