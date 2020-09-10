Prof. Dr. Cinel: Vatandaşlar artık daha çok korkmalı

Sepsisin vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği en ağır yanıt olduğunu ve tedavi edilmediğinde ölümcül seyrettiğini aktaran Cinel, “Dünyada her yıl 47-50 milyon civarında sepsis vakası görülmekte ve bu vakaların yaklaşık 11 milyondan fazlası hayatını kaybetmektedir” dedi. Türkiye’deki Kovid-19 seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cinel, özetle şöyle şunları söyledi:

“Uyarılar yapıldı ve kısıtlamalar geldi. Kısıtlamalar sonrası pandemide zirveden aşağı gelindi. Şu anda yeni hasta sayısı her gün daha fazla geliyor iyileşen hasta sayısına oranla. Bu iyi bir şey değil. Sorun, yeni normalin anlaşılamaması. Şu an korku dönemini yaşaması gerekiyor vatandaşların. Artık vatandaşlarımız daha çok korkmalı. Şok tedbirlerin alınması lazım. Nedir bu? 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Böyle tedbirlerle yukarı seyri aşağı döndürmemiz lazım. Elektif ameliyatlar ertelenmeli. Poliklinikler 10’da bir oranında hizmet vermeli.”