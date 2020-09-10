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10.09.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Prof. Dr. Cinel: Vatandaşlar artık daha çok korkmalı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Cinel: Vatandaşlar artık daha çok korkmalı
AYKUT YILMAZ Ankara

Sepsisin vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği en ağır yanıt olduğunu ve tedavi edilmediğinde ölümcül seyrettiğini aktaran Cinel, “Dünyada her yıl 47-50 milyon civarında sepsis vakası görülmekte ve bu vakaların yaklaşık 11 milyondan fazlası hayatını kaybetmektedir” dedi. Türkiye’deki Kovid-19 seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cinel, özetle şöyle şunları söyledi:

“Uyarılar yapıldı ve kısıtlamalar geldi. Kısıtlamalar sonrası pandemide zirveden aşağı gelindi. Şu anda yeni hasta sayısı her gün daha fazla geliyor iyileşen hasta sayısına oranla. Bu iyi bir şey değil. Sorun, yeni normalin anlaşılamaması. Şu an korku dönemini yaşaması gerekiyor vatandaşların. Artık vatandaşlarımız daha çok korkmalı. Şok tedbirlerin alınması lazım. Nedir bu? 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Böyle tedbirlerle yukarı seyri aşağı döndürmemiz lazım. Elektif ameliyatlar ertelenmeli. Poliklinikler 10’da bir oranında hizmet vermeli.”                         

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