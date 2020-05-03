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03.05.2020 - 14:28 |

Prof. Dr. Ercüment OvalÄ±, corona virüse mi yakalandÄ±? AçÄ±klama geldiâ€¦

Sosyal medyada Prof. Dr. ErcÃ¼ment OvalÄ± ve ekibinin corona virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. O iddialara Prof. Dr. OvalÄ±'dan yalanlama geldi.

Prof. Dr. Ercüment OvalÄ±, corona virüse mi yakalandÄ±? AçÄ±klama geldiâ€¦

AÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam eden Prof. Dr. ErcÃ¼ment OvalÄ±'nÄ±n corona virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar yalanlandÄ±.

Prof. Dr. ErcÃ¼ment OvalÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sosyal medyada adÄ±m kullanÄ±larak aÃ§Ä±lan sahte hesaplardan yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmeler yapÄ±lmaktadÄ±r. Bana ve ekibimden birkaÃ§ kiÅŸiye Covid virÃ¼sÃ¼ bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve tedavi altÄ±nda olduÄŸumuz haberleri doÄŸru deÄŸildir. Bizler gayet iyiyiz ve aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z aynÄ± hÄ±zla devam etmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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Prof. Dr. ErcÃ¼ment OvalÄ±, corona virÃ¼se mi yakalandÄ± AÃ§Ä±klama geldiâ€¦

Bir anlÄ±k dikkatsizlik kazaya neden olduKÄ±rÄ±kkaleâ€™de dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasÄ± Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarÄ±nca görüntülendi.
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